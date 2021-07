L’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy et la présidente du Conseil d’administration du lycée Français de Cotonou Dior Niang Osseni ont signé la semaine écoulée à la salle Rotonde de l’ambassade de France la convention qui lit cet établissement français à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Ce dernier va accompagner pendant cinq ans le lycée français de Cotonou au plan technique, financier et pédagogique à travers la mise à disposition d’enseignants titulaires de l’éducation nationale française.

Confiance renouvelée. L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a renouvelé sa convention avec l’Ecole française d’enseignement Montaigne de Cotonou au Bénin. L’ambassadeur de France, Marc Vizy et la présidente du Conseil d’administration de ce lycée français, Dior Niang Osseni ont signé la convention pour permettre à cet établissement de continuer à dispenser l’enseignement français avec le même professionnalisme et la même rigueur qui l’ont caractérisés dès le début. La convention ainsi renouvelée pour une durée de 5 ans, indique que l’AEFE qui est un opérateur public français reconnaît que la gestion du Lycée français de Cotonou ainsi que l’enseignement qui y est dispensé sont conformes aux normes de l’éducation nationale française. A ce titre, l’AEFE va continuer d’accompagner le Lycée français de Cotonou autant sur le plan technique et financier que pour la mise à disposition d’enseignants titulaires de l’éducation nationale française. Le Lycée français de Cotonou (EFE Montaigne) est également un établissement « homologué ». Ce qui veut dire que le ministère français de l’éducation nationale et celui des affaires étrangères ont pu apprécié que l’enseignement à Montaigne est en tout point conforme aux directives de l’éducation nationale. Il avait déjà renouvelé son homologation en 2019 pour une période de 5 ans également.

Fleuron de l’enseignement français au Bénin, l’EFE Montaigne a obtenu un taux de réussite de 100% au baccalauréat français et a réussi à placer deux de ses élèves ont obtenu une bourse d’excellence et font partie des 200 lycéens récompensés à travers le monde. Plus de 1 150 élèves de la petite section de la maternelle à la terminale (Français, Béninois et nombreuses autres nationalités) suivent leur scolarité conformément aux programmes français. Son organisation pédagogique et éducative est identique à celle d’un établissement français. Les élèves du collège préparent le Diplôme National du Brevet (diplôme français) et les élèves du lycée préparent le Baccalauréat général (diplôme français).

L’établissement est porté sur le plan juridique et financier par une association gestionnaire : l’Association des parents d’élèves de l’EFE Montaigne. Cette dernière est administrée par un conseil d’administration présidé par Dior Niang Osséni. Mais la réécriture de la nouvelle convention désormais signée n’a pas été le seul chantier du Conseil d’administration. Il y a le retour à la vertu budgétaire consistant à engager des dépenses en fonction des recettes effectives , préciser certaines procédures et mettre en place un manuel de procédures, constituer un répertoire de prestataires à travers un appel à manifestation d’intérêt, initier des réflexions et autres restructurations pour anticiper la vie au sein du Lycée Français Montaigne de Cotonou à moyen et long termes sont autant de chantiers latents dont le Conseil d’administration s’est saisi pour les porter à leur terme.