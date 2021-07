Le parti « Les Démocrates » est de retour sur la scène politique après plusieurs mois d’absence. En effet, le parti a effectué sa rentrée politique le samedi 24 juillet dernier au chant d’oiseau de Cotonou. L’évènement placé sous le thème : « La démocratie béninoise à l’épreuve du pouvoir de la Rupture » a enregistré la présence de plusieurs responsables politiques de l’opposition. Dans son discours, le président du parti Eric Houndété a appelé à la restauration de la confiance et de la quiétude pour l’ensemble des Béninois.

L’ancien député pense également qu’il faudra travailler à l’inclusion sociale de tous, à la participation de tout le monde à la gestion des affaires publiques. Et pour y parvenir il faut selon lui, « cesser la chasse à l’homme, arrêter les arrestations arbitraires, massives, libérer les détenus politiques, favoriser le retour des exilés politiques et des personnes contraintes à la clandestinité. Notre vivre en commun doit être décidé, conçu par nous tous » soutient Eric Houndété.

A cet effet, il demande urgemment un dialogue national pour « reformater notre vivre ensemble afin de conduire notre peuple à la prospérité et au progrès ». Nous devons faire économie des morts, des violences, des frustrations des uns et des autres. Le génie béninois est capable de générer la paix et le développement, se persuade le président du Parti Les Démocrates. L’homme n’a cependant pas évité les fâchent.

Ils sont arrêtés pour avoir dit “cinq ans , c’est cinq ans”

A l’en croire, il est incompréhensible que des cadres et militants de l’opposition soient arrêtés ou poussé à l’exil et à la clandestinité pour avoir dit « cinq ans, c’est cinq ans, pour avoir dénoncé la confiscation des institutions, pour avoir souhaité remplacer le chef de l’Etat dans le cadre d’une alternance démocratique, pour avoir participé à des manifestations pacifiques ou simplement pour avoir vu leur nom inscrit sur une liste ». Inutile de rappeler que le pouvoir en place présente certains opposants arrêtés comme des terroristes. Un point de vue que ne partage pas Eric Houndété. « Nous ne sommes pas des terroristes » a-t-il clamé haut et fort exigeant des accusateurs la preuve de leur accusation comme l’exigent les principes élémentaires dans un Etat de droit.

Habitués à un “match d’entraînement entre joueurs d’une même équipe”

Le président du parti Les Démocrates parlera ensuite desseins des ennemis politiques. « Vous les auriez entendus souhaiter la dissolution de notre parti au motif qu’il y aurait parmi nous des terroristes. S’il est vrai qu’à aucun moment nous n’avons pris de décisions encourageant la violence et le terrorisme au sein de notre parti, nous devons comprendre que la création de notre parti et sa reconnaissance légale continuent de constituer pour eux, un casse-tête. Eux qui sont habitués à des élections assimilables à un match d’entraînement entre joueurs d’une même équipe » a-t-il déclaré.