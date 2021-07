Le président brésilien Jair Bolsonaro est de plus en plus impopulaire dans son pays. Pour cause, sa gestion chaotique de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus qui a fait plus de 550 000 morts dans le pays. Par ailleurs, le numéro un brésilien est visé dans une enquête pour avoir fermé les yeux sur le détournement présumé de deniers publics pendant l’acquisition de vaccins contre la covid-19.

Ils ont répondu présent à l’appel des syndicats et des partis de gauche

Cette situation est davantage insoutenable pour le peuple brésilien qui a décidé de désapprouver publiquement la gestion de Jair Bolsonaro. Au cours de la journée d’hier samedi 23 juillet 2021, plusieurs dizaines de milliers de Brésiliens ont manifesté pour réclamer la destitution du président de droite. Ils ont répondu présent à l’appel des syndicats et des partis de gauche, pour le quatrième week-end consécutif. Plusieurs médias brésiliens ont également fait cas, au cours de l’après-midi du samedi, de manifestations qui ont eu lieu dans 20 Etats du Brésil. Pour de nombreux manifestants à Rio, Jair Bolsonaro est un « criminel corrompu » qui doit quitter le pouvoir.

« Lutter pour le retour de la démocratie »

Lors d’un entretien accordé à un média français, Laise De Oliveira, une employée des services sociaux a confié qu’: « Il est très important que quiconque se sent offensé ou opprimé par ce gouvernement sorte dans la rue parce que nous devons lutter pour le retour de la démocratie ». Notons que Jair Bolsonaro fait face à un fort taux de désapprobation concernant sa gestion. Celui-ci est à son niveau le plus bas (24%). Aussi, les sondages le montrent comme perdant face, aux prochaines élections présidentielles, face à l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva.