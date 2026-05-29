Arrêté pour visa expiré au Kenya, un Américain rejette le plat local et réclame de la « vraie nourriture »

Un ressortissant américain identifié sous le nom de Jedidah a comparu devant un tribunal de Nairobi, au Kenya, ce jeudi 29 mai 2026, pour séjour irrégulier sur le territoire. L’audience a pris une tournure inhabituelle lorsque le prévenu a profité de sa comparution pour se plaindre des repas servis en détention et réclamer une nourriture de meilleure qualité — requête que le magistrat a rejetée.

Une défense rejetée par le parquet

Jedidah a nié les charges qui pesaient contre lui, affirmant que les autorités d’immigration lui avaient confisqué ses documents de voyage, ce qui l’aurait empêché de régulariser sa situation. Le parquet a écarté cette version. Selon l’accusation, le visa touristique de trois mois de l’intéressé avait expiré le 15 avril 2026, lui laissant un délai suffisant pour entreprendre les démarches nécessaires.

Placé en détention, sans caution

Le tribunal a ordonné son placement à la prison d’Industrial Area, à Nairobi. L’absence de documents de voyage et de pièces d’identité valides a conduit le magistrat à écarter toute libération sous caution, au motif que le prévenu ne présentait pas les garanties requises.

Jedidah a demandé à bénéficier d’une alimentation différente de celle fournie par la police, déclarant ne pas supporter la pâte de farine de maïs — plat de base de la cuisine kényane — accompagnée de chou. « Ce n’est pas bon pour moi, je veux de la vraie nourriture », a-t-il déclaré au tribunal. Le magistrat l’a invité à se satisfaire des repas réglementaires.

Un cadre légal renforcé depuis janvier 2025

Le Kenya a durci ses sanctions pour séjour irrégulier en janvier 2025, exposant les contrevenants à des amendes, une détention et une expulsion à leurs frais, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. La suite de la procédure judiciaire contre Jedidah n’a pas encore été fixée à l’issue de l’audience.