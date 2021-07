Un cargo sous propriété partielle d’Israël a été touché par une « arme inconnue » dans le nord de l’océan Indien, provoquant un incendie à bord du navire, a rapporté le Jerusalem Post citant le site d’information Al-Mayadeen lié au Hezbollah. D’après Al-Mayadeen qui a lui-même rapporté des « sources fiables », « le navire israélien était ancré dans le port de Djeddah avant de se diriger vers la côte des Émirats », ajoutant que « personne n’a revendiqué la responsabilité de ce ciblage jusqu’à présent ». D’après le Jerusalem Post, les responsables de la sécurité israélienne estiment que l’Iran est à l’origine de l’attaque contre le navire.

Toutefois, l’agence de presse Reuters a rapporté que les responsables israéliens de la défense vérifiaient si les forces iraniennes étaient à l’origine de l’attaque. D’après la télévision israélienne N12, le navire qui aurait été touché par un missile, n’a pas été gravement endommagé et a poursuivi son voyage après l’incident, citant des sources anonymes au sein de la défense d’Israël. Les médias iraniens ont largement rapporté l’attaque, citant Al Mayadeen, qui a été l’un des premiers organes de presse à faire état d’une attaque contre un navire commercial appartenant à une société israélienne en avril.

Des accusations réciproques d’attaques contre leurs navires

L’Iran et l’Israël, les ennemis jurés ont pendant longtemps échangé des accusations d’attaques contre leurs navires respectifs. Par ailleurs, d’après des rapports internationaux, Israël a commencé à attaquer des navires transportant du pétrole et des armes iraniennes à travers la Méditerranée à partir de 2019. Plusieurs navires israéliens et iraniens ont été endommagés en pleine mer dans l’entre-deux-guerres maritime entre les deux pays.

L’Israël aurait frappé des pétroliers et des navires transportant du pétrole et des armes vers le Hezbollah. Plusieurs navires appartenant à des Israéliens ont également été touchés dans l’océan Indien, et bien qu’il y ait eu des dommages, aucun n’a coulé. Le mois dernier, le plus grand navire de la marine iranienne a coulé après avoir pris feu dans le golfe d’Oman, dans ce qui semblait être le dernier incident dans une région de voies navigables sensibles.