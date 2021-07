Récemment, Moscou avait affirmé n’avoir envoyé que 532 instructeurs en République Centrafricaine et qu’ils ne s’engagent pas dans le combat. Toutefois, un rapport des experts de l’ONU a cité des témoignages notant « la participation active d’instructeurs russes aux opérations de combat sur le terrain, beaucoup ayant observé qu’ils dirigeaient souvent plutôt que suivaient les FACA ». En outre, « plusieurs sources » ont estimé que la Russie avait un nombre beaucoup plus élevé d’instructeurs, allant de 800 à 2 100, selon le rapport.

Cette estimation n’incluait pas les 600 instructeurs russes supplémentaires dont le déploiement avait été annoncé à l’ONU en mai par la RCA. Ce jeudi 1er juillet, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé la venue effective de ces 600 instructeurs supplémentaires à Bangui, indiquant l’avoir notifié au Conseil de sécurité de l’ONU. Ces nouveaux instructeurs sont repartis en trois groupes de 200 pour les forces armées, la police et la gendarmerie.

Violations des droits humains

Par ailleurs, d’après le rapport des experts de l’ONU les instructeurs comprenaient également des personnes qui se disaient originaires de Libye, de Syrie et d’ailleurs. La semaine dernière, l’envoyé de l’ONU en RCA ainsi que des diplomates des États-Unis et de la France ont accusé les forces de sécurité du pays et leurs alliés paramilitaires russes de violations massives des droits humains.

Les puissances occidentales affirment que les instructeurs russes sont en fait des mercenaires du groupe Wagner, un entrepreneur militaire russe lié au gouvernement. La Russie a considérablement accru sa présence et son influence dans ce pays africain pauvre mais riche en ressources, où le ressortissant russe Valery Zakharov est conseiller à la sécurité nationale du président Touadera.

Tous des Russes

Le gouvernement centrafricain a accordé des permis d’extraction d’or et de diamants à des sociétés russes soupçonnées d’avoir des liens avec l’homme d’affaires russe Yevgeny Prigozhin, un proche du président russe Vladimir Poutine, et l’homme soupçonné d’être à la tête du groupe Wagner. Le coordinateur des instructeurs russes a déclaré au panel de l’ONU qu’ils étaient tous russes et recrutés dans une association composée principalement d’anciens officiers militaires.