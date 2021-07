On pouvait craindre une véritable lutte entre Moscou et le groupe LVMH au sujet de l’appellation « champagne ». Pour autant, Moët Hennessy a finalement cédé, acceptant la nouvelle législation russe sur le sujet et ce, dans le seul but de continuer à exporter ses produits du côté de Moscou. Pour rappel, cette société est propriétaire des marques Veuve Clicquot, Moët & Chandon et Dom Pérignon.

En effet, la nouvelle loi promulguée récemment par Vladimir Poutine force les champagnes français à renoncer à leur appellation. Ils seront désormais étiquetés comme « vins pétillants ». Les vins mousseux russes eux, pourront eux avoir accès à l’appellation « Champagne ». De quoi agacer de nombreux experts du vin.

Le champagne français, ciblé par une nouvelle loi russe

La Russie importe chaque année 50 millions de litres de vin pétillant et de champagne. La part des vins et champagnes français représente 13%, dont 2% à l’entreprise Moët Hennessy. Face à cette nouvelle loi, le directeur du Cemfre (Centre d’études du marché fédéral et régional de l’alcool) Vadim Drobiz, les russes se seraient passés aisément du champagne français.

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette législation

En effet, le prosecco italien ou le cava espagnol disposent eux aussi d’une belle cote. Pour autant, en Russie, tout le monde n’est pas d’accord avec cette loi. Pour certains, comme le viticulteur Pavel Chvets, le champagne est exclusivement français et doit le rester. Pas question de voir des vins russes profiter de l’histoire du vignoble tricolore.