La journée d’hier samedi 10 juillet 2021 était particulièrement significative pour l’équipe nationale argentine de football, qui a pris part à la Copa America. En effet, l’Argentine a remporté la finale de la coupe, au cours d’un match qui l’opposait au Brésil. La rencontre qui s’est soldée par un score de 1 but à 0, au stade Maracana de Rio de Janeiro, a été la consécration de l’ailier parisien Angel Di Maria, qui a marqué le but argentin grâce à un lob, à la 22e minute de jeu.

Il est devenu meilleur buteur

L’autre heureux de cette victoire, est le capitaine et international argentin Lionel Messi. Suite au coup de sifflet final, c’était tous ses coéquipiers qui l’ont porté en triomphe. Il faut dire que cette édition de la Copa America a été fructueuse pour l’ancien joueur du FC Barcelone. En effet, le joueur âgé de 34 ans est devenu à l’issu de la compétition meilleur passeur et meilleur buteur, avec cinq passes décisives et quatre buts. Cependant, de l’autre côté c’était la tristesse dans le camp brésilien.

Battu à domicile, l’ancien coéquipier de Messi au FC Barcelone, Neymar, n’a pas su faire le poids face à l’équipe adverse. Le joueur n’a pas pu retenir ses larmes après la défaite de son équipe, qui était pourtant gagnante lors des cinq éditions précédentes de la Copa America jouées également à domicile. Notons que l’Argentine remporte le trophée après 28 ans de participation à la compétition sans être gagnant.