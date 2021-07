Au Sénégal, la pandémie relative au nouveau coronavirus continue d’occuper l’actualité. En effet, le Secrétaire Général des urgentistes du pays a profité d’une entrevue qu’il a accordée à la journaliste Awa Mbaye pour attirer l’attention de l’opinion publique sur ce que vivent urgentistes. Pour Mamadou Diop, la situation est assez grave et a besoin d’une réaction « d’urgence » pour que les malades ainsi que le personnel de la santé soient sauvés.

“Il n’y a plus de lits…”

« La situation est devenue intenable pour nous, il n’y a plus de lits disponibles dans les structures sanitaires », a fait savoir l’urgentiste. Il a profité de l’occasion pour inviter les autorités sanitaires du pays à revoir la façon dont elles gèrent actuellement la situation sanitaire. Selon lui, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont véhiculées sur la situation sanitaire actuelle. « La situation est très grave et j’en appelle aux autorités de changer leur fusil d’épaule en disant la vérité sur la situation et aussi de prendre les mesures nécessaires pour nous aider, nous sauver de la maladie », a notamment lancé comme appel le Secrétaire Général des urgentistes du Sénégal.

“Les collègues n’en peuvent plus”

« Les collègues n’en peuvent plus », a-t-il ajouté. Rappelons que cet appel intervient dans un contexte où la résurgence du virus fait beaucoup de ravages. Selon les derniers points réalisés sur la situation, le nombre de nouveaux cas, de cas graves ainsi que de décès aurait véritablement augmenté au cours de ces dernières semaines.