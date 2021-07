Ce jeudi, le professeur Didier Raoult s’est prononcé en faveur de la vaccination des soignants et des personnes à risque. Pour autant, celui-ci a estimé que la vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population n’était peut-être pas une bonne solution. Une sortie effectuée à l’occasion d’un déjeuner organisé par le club d’investisseurs franco-chinois China Business Club, à Paris.

Selon lui, le personnel soignant, exposé, se doit de réfléchir à la vaccination. Toujours selon ses dires, le bénéfice individuel qu’un soignant en tirera sera plus important que s’il ne faisait rien. En effet, exposé et non-vacciné, le personnel pourrait bien souffrir de graves complications liées à des variants plus puissants, plus résistants et plus contagieux.

Didier Raoult, pour la vaccination des soignants

En outre, Didier Raoult a estimé que les personnes à risque, comme les sujets âgés, les obésités maladives etc doivent être vaccinés en priorité. S’il a toujours défendu l’hydroxychloroquine, aujourd’hui Didier Raoult semble s’être ouvert au vaccin, qu’il estime être utile pour lutter efficacement contre ce virus.

Un changement de cap justifié

S’il se défend d’un changement de cap, Didier Raoult estimant qu’il a toujours prôné le soin aux personnes malades, ce dernier rappelle que la vaccination générale ne résoudra pas, à elle seule, la pandémie. Ces affirmations sont fausses à ses yeux, que ce soit dans la littérature ou dans la vraie vie.