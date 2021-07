C’est une nouvelle qui ne plaira pas aux fans du groupe antillais Kassav’. Le célèbre guitariste Jacob Devarieux est hospitalisé et se trouve en réanimation, après avoir contracté le nouveau coronavirus (covid-19). Ce dimanche 18 juillet 2021, plusieurs médias antillais ont fait savoir que l’artiste âgé de 65 ans se trouve au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre.

Il était allé pour des contrôles de routine

Il avait en effet reçu un diagnostic positif à la covid-19 quelques jours plus tôt et les médecins l’avaient placé en observation. Cependant, son état de santé a par la suite connu une dégradation. D’après les informations des médias Guadeloupe 1ère et RCI, l’homme était allé à l’hôpital pour des contrôles de routine liés à une greffe du rein. Il faut dire que l’état de santé de Jacob Devarieux a facilité son état actuel suite à sa contamination au coronavirus. Outre ses antécédents liés à la greffe, l’artiste est aussi diabétique. Notons que c’est sur Facebook que ses fans ont appris qu’il avait été contaminé au nouveau coronavirus.

Il s’était pourtant fait vacciner

La publication qui indiquait qu’il était malade de la covid-19, informait également de l’annulation de tous les prochains concerts du groupe Kassav’. Pour mémoire, l’état dans lequel se trouve Jacob Devarieux intervient alors qu’il s’était pourtant fait vacciner, depuis le début de la campagne de vaccination. Après l’annonce de l’état de santé du sexagénaire, les internautes étaient nombreux à réagir sur la toile pour exprimer leur émotion. « Une pensée pour Jacob Desvarieux hospitalisé et en réa pour Covid. Que le père Dibango veille sur lui J’en profite pour dire à tout le monde de cesser de jouer les scientifiques YouTube. Vaccinez-vous ! Point » a notamment écrit un internaute.

Une pensée pour Jacob Desvarieux hospitalisé et en réa pour Covid. Que le père Dibango veille sur lui 🙏🏿 J’en profite pour dire à tout le monde de cesser de jouer les scientifiques YouTube. Vaccinez-vous ! Point. — Gauz (@gauz04) July 18, 2021