Elon Musk est un milliardaire à part. En effet, ce dernier a récemment décidé de vendre l’ensemble de ses biens immobiliers pour s’offrir un préfabriqué de 35 mètres carrés. Ce dernier est non loin des bureaux de SpaceX à Boca Chica, au Texas. Une décision qui peut surprendre, quand on sait qu’il est l’un des deux hommes les plus riches de la planète.

Dans les faits, Musk a décidé de vendre une grande partie de ses biens dans le seul et unique but de se concentrer sur sa mission vers Mars. Lui qui disposait de sept propriétés a récupéré près de 140 millions de dollars. Aujourd’hui, sa nouvelle maison ne coûte « que » 50.000 dollars, soit un prix inférieur aux modèles de base Tesla S.

Elon Musk vit dans un préfabriqué

Ce préfabriqué aurait été travaillé par la marque Boxabl qui n’a pas manqué de surfer sur le buzz de cette annonce. En effet, l’entreprise a confirmé que ses logements à bas coûts pouvaient être facilement démontés et remontés un peu partout, y compris sur Mars. On imagine cependant une base un peu plus élaborée sur la planète rouge.