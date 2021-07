Lors de son traditionnel point de presse des mercredis, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji s’est exprimé sur les sujets d’actualité, notamment le taux de réussite aux examens de fin d’année. Il reconnaît que beaucoup de candidats ont tiré leur épingle du jeu cette année, mais ce n’est pas pour autant qu’on doit parler de résultats politiques. “Non, aucun gouvernement sérieux ne donnerait des résultats politiques, ne demanderait d’augmenter les taux de réussite” a-t-il tranché, persuadé qu’on ne saurait pas accusé le Président Talon d’un tel fait quand on connaît sa rigueur dans la gouvernance.

Pour le secrétaire général adjoint du gouvernement, il faut juste prendre du recul pour comprendre ce qui s’est passé. “Nous pouvons tous observer, autant vous n’avez plus de parents qui reviennent de l’hôpital public en disant “qu’ils ont refusé de me soigner là-bas, parce qu’ils sont en grève. Je suis allé, je suis en travail et des gens qui ont prêté serment ont refusé de me prendre en charge, autant vous n’avez plus ça, autant vous ne voyez plus en plein midi ou à 10h, à 16h, des enfants en kaki, en train de se promener parce que les enseignants sont en grève'” explique Wilfried Léandre Houngbédji.

Les enseignants “sont de plus en plus présents à leurs responsabilités”

En clair, l’interdiction et l’encadrement du droit de grève ont fait leur effet, semble dire l’ancien journaliste. D’après lui, puisque les enseignants “sont de plus en plus présents à leurs responsabilités et que les enfants ont des conditions pour être en classe, les résultats s’améliorent”. Le porte-parole du gouvernement pense donc, qu’il faut se féliciter de ces résultats et remercier ceux qui ont contribué à “cela, les encourager à continuer davantage”.