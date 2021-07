L’administration Biden veut se pencher sur les exécutions fédérales aux Etats-Unis. Il s’agit en effet d’une question qui entre dans la dynamique de l’abolition de la peine de mort promise par le président Joe Biden. Ainsi, hier jeudi 1er juillet 2021, le département américain de la justice a annoncé qu’il suspendait les exécutions fédérales, tout en fustigeant le côté « arbitraire » et « l’impact disproportionné sur les personnes de couleur ».

Il a ordonné un moratoire sur toutes les exécutions fédérales

Dans une note, le procureur général des Etats-Unis, Merrick Garland, a indiqué que : « Le ministère de la Justice doit s’assurer que toute personne dans le système fédéral de justice pénale se voit non seulement accorder les droits garantis par la Constitution et les lois des États-Unis, mais est également traitée de manière équitable et humaine ». Il a donc ordonné un moratoire sur toutes les exécutions fédérales, en attendant que le département de la justice « revoie ses politiques et procédures en matière de peine capitale ». Notons que cette décision du ministère américain de la justice s’oppose aux politiques de l’administration Trump, qui avait procédé à un rythme effréné, à des exécutions.

Pour mémoire, depuis 17 ans, aucune exécution au niveau fédéral n’avait eu lieu. Cependant, l’année dernière, l’administration Trump avait effectué 13 exécutions. Cela a suscité la réaction du ministère de la justice qui a indiqué dans sa note que : « De sérieuses préoccupations ont été soulevées quant à la poursuite du recours à la peine de mort dans le pays ».