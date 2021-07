Au festival de Cannes, une évacuation a eu lieu après qu’ait été donnée une alerte à la bombe. Un grande périmètre de sécurité a ensuite été déployé par les forces de l’ordre, à quelques mètres seulement du palais des festivals. Stars et techniciens ont ainsi été placés en sécurité.

Il était aux alentours de 15 heures lorsque les démineurs ont alors procédé à la destruction du colis suspect, responsable de cette petite crise. Une petite explosion a ensuite été entendue par les personnes situées aux alentours. Dans le cas où une nouvelle alerte viendrait à être mise en place, dans les environs, les restaurants devraient être évacués.

Évacuation au festival de Cannes

Cet événement a quelque peu chamboulé le programme. Une séance de photo en présence des équipes de films et la conférence de presse qui devait avoir lieu par la suite ont été annulés. La retransmission télé, elle, a également été suspendue, au cas où un problème de plus grande importance se serait déroulé.

Un colis suspect a été découvert

Pour le moment, nul ne sait ce qu’il adviendra de la suite de ce programme. En effet, une réunion de crise est en cours et la montée des marches des acteurs et actrices du film Memoria pourrait bien être annulée. La foule, elle, n’en démord toutefois pas et reste massée dans les environs, laissant craindre un mouvement dans le cas où la situation viendrait à dégénérer.