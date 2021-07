Le pilote britannique de Formule 1, Lando Norris, 21 ans a été agressé après avoir assisté à la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie au stade de Wembley dimanche, a annoncé son équipe McLaren. L’équipe a ajouté dans un communiqué que le joueur de 21 ans s’était fait voler sa montre. « Heureusement, Lando n’a pas été blessé, mais il est naturellement ébranlé », a ajouté l’équipe. « L’équipe soutient Lando et nous sommes sûrs que les fans de course se joindront à nous pour lui souhaiter le meilleur pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end ».

« Comme il s’agit maintenant d’une affaire de police, nous ne pouvons pas commenter davantage », a ajouté l’équipe. Les médias britanniques ont rapporté que la montre valait 40 000 livres (55 528,00 $) et a été prise alors qu’il s’approchait de sa voiture de sport McLaren. Norris est ami avec plusieurs des joueurs anglais qui ont perdu la finale aux tirs au but après la fin des prolongations 1-1. Le pilote est quatrième du championnat et est monté trois fois sur le podium cette saison.

53 arrestations au stade de Wembley

Il s’agit du dernier incident hors du terrain à éclipser la finale de Wembley, l’opération de sécurité autour du match étant largement critiquée. La police a procédé à quelque 53 arrestations au stade de Wembley après que des supporters se soient affrontés et des officiels, aient violé les cordons de sécurité et chargé dans le périmètre avant le début du match.