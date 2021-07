Aya Nakamura, de l’avis de nombreux critiques est la plus grande percée musicale française de ces trois dernières années. D’ailleurs, la signature d’un accord d’exclusivité mondiale avec Warner Chappell Music, trois ans après avoir signé son premier accord avec l’éditeur en 2017, tend à l’attester. Son précédent album « Nakamura » s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde et a généré plus de 3,5 milliards de flux audio et visuels depuis sa sortie en 2018. Mais le succès de l’artiste a été propulsé par le succès mondial du single déjà n°1 français ‘Djadja‘ qui est également devenu disque de platine sur 17 marchés et classés dans 36 pays à travers le monde. Cette fois la chanteuse française réalisait un nouvel exploit sur Spotify.

Aya Nakamura dépasse le milliard de streams sur Spotify

Spotify est un service de musique numérique, de podcast et de vidéo qui vous donne accès à des millions de chansons et à d’autres contenus de créateurs du monde entier. Depuis 2018, Spotify est l’une des applications les plus populaires parmi les lecteurs de musique en ligne. Au cours des dernières années la base d’abonnés de l’application a considérablement augmenté. Dès 2017, cette base a plus que doublé pour atteindre les 130 millions d’utilisateurs au premier trimestre 2020. Et 158 millions d’abonnés premium dans le monde, au premier trimestre 2021.

Une plate-forme importante pour mesurer de la popularité d’un artiste, et Aya Nakamura vient d’y comptabiliser plus d’un milliards de streams. Un record jamais atteint par « aucune artiste féminine francophone ». Ce Lundi, la chanteuse sur une de ses pages twitter écrivait en substance : « L’album ‘’Nakamura’’ cumule désormais plus d’1 MILLIARD de streams sur Spotify ! C’est le premier et le seul album d’une artiste féminine francophone à passer ce cap ! ».

Il faut dire que la chanteuse enchaine les succès. Son troisième album studio “Aya“, sorti par Warner Music France en novembre 2020 a déjà été certifié ‘’Or’’. Avec notamment le single ‘ Jolie Nana’, qui a dominé les charts français pendant quatre semaines consécutives, « la plus longue série pour une artiste féminine depuis 2015 ». Mais la popularité de Nakamura, elle le doit à son single ‘Djadja‘ qui avait conquis le monde avec une version en allemand avec la rappeuse suisse Loredana Zefi, en anglais avec Afro B le compositeur britannique, et plus récemment une version espagnole avec la superstar colombienne Maluma. Une version qui a valu au single de finir 57 ème dans le Billboard Global 200.