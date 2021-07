La semaine dernière, le gouvernement français a annoncé le durcissement des mesures sanitaires contre le coronavirus avec le pass sanitaire qui inclut l’obligation de vaccination pour certains corps de métier. Lundi soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé officiellement la quatrième vague de la pandémie dans le pays. D’après le ministre de la Santé, Olivier Véran, le nombre de cas de contaminations au Covid-19 sur les dernières 24 heures ont grimpé à 18.000, contre moins de 7000 une semaine auparavant, un chiffre record. Selon le ministre « nous n’avons jamais connu cela ».

En dépit de ces chiffres alarmants, de nombreux Français s’opposent encore aux mesures mises en place par le gouvernement pour réduire la propagation du virus, surtout avec le variant delta. Parmi les corps ciblés par l’obligation de vaccination du projet de loi sanitaire adopté lundi soir en Conseil des ministres, figurent les sapeurs-pompiers. Toutefois, les organisations représentatives des sapeurs-pompiers français ont dit être opposées à l’obligation de vaccination pour leurs membres.

Nous ne sommes pas contre la vaccination

Dans un communiqué publié ce mardi, sept syndicats majoritaires ont manifesté leur opposition à la mesure affirmant y voir une « nouvelle atteinte aux libertés individuelles ». Ils ont appelé le Parlement qui se penchera sur la loi cette semaine à revoir la partie concernant l’obligation de vaccination. « Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais restons fortement attachés aux libertés individuelles », ont déclaré les représentants des syndicats.

« La pression et la menace de suspension et licenciement ne font pas partie des outils managériaux, et se situent à des années-lumières du ‘’vacciner sans contraindre’’ de l’OMS », ont-ils ajouté. Avec la flambée des cas positifs, le gouvernement a durci les mesures. Un décret paru au Journal officiel ce mardi indique que le pass sanitaire devra être présenté « pour l’accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes ».