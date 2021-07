Un HLM hanté ? C’est en tout cas ce qu’affirme une famille logeant dans la commune de Replonges, dans l’Ain. Selon elle, le logement social dans lequel elle vit est habité par un fantôme. Pour éviter d’avoir à faire face aux manifestations « paranormales », le couple dormirait d’ailleurs, sur son balcon et ce, depuis un mois.

Leur appartement est géré par Semcoda, (Société d’économie mixte de construction du département de l’Ain). L’immeuble date de 2016 et n’a absolument rien d’une ruine, au contraire même. Propre, lumineux et plutôt spacieux, l’immeuble est construit à la place d’un ancien hangar. Pour Patricia et David en revanche, la situation est dramatique.

Un couple affirme que son appartement est hanté

En effet, pour eux, des ombres noires ont commencé à se dévoiler. La lumière s’est éteinte, la TV s’est mise à s’allumer, le téléphone s’est crypté et la vaisselle a même fait du bruit. Un magnétiseur a été appelé afin de faire le point. Il a alors expliqué qu’une femme, ayant vécu au 19e siècle, se trouverait bloquée.

Un nouveau logement est peu envisageable

Le couple, pour être tranquille, a décidé de prendre ses précautions. Aujourd’hui, il dort donc sur le balcon et range tout à même le sol, dans des cartons, pour éviter que tout soit projeté. Pour le bailleur social, il s’agit là d’histoires et ont ne veut rien entendre. Il ne semble d’ailleurs pas d’actualités, qu’un nouveau logement leur soit proposé.