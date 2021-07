Martine Moise, l’épouse du défunt président haïtien Jovenel Moise, qui a été assassiné mercredi, est vivante. Blessée par balle aux bras, à la cuisse et à l’abdomen, elle est en Floride aux Etats-Unis où elle reçoit les soins. Dans un message audio publié sur compte Twitter, la Première dame a rassuré qu’elle est vivante. « Je suis en vie, grâce à Dieu » a-t-elle indiqué ce samedi, trois jours après l’assassinat de son époux. « Je suis en vie, mais j’ai perdu mon mari Jovenel », a-t-elle ajouté.

Concertant son défunt époux, elle a indiqué qu’il a été criblé de balles sans avoir eu l’opportunité de dire un mot. « En un clin d’œil, les mercenaires sont entrés chez moi et ont criblé de balles mon mari (…) sans même lui laisser le temps de dire un mot », a laissé entendre Martine Moise dans son message audio. Alors que le pays semble sombrer dans une crise politique et sécurité, Martine a indiqué qu’il faudra sauver le pays, et ne pas le laisser s’égarer. « Je pleure, c’est vrai, mais nous ne pouvons pas laisser le pays s’égarer », a-t-elle déclaré.

“Je ne vous abandonnerai pas”

« Nous ne pouvons pas laisser son sang… versé en vain », a-t-elle ajouté. Pour la veuve, son époux menait le combat pour «les routes, l’eau et l’électricité, le référendum et les élections prévues en fin d’année », une bataille qu’il menait pour le peuple et « il faut continuer » ce combat. « Je ne vous abandonnerai pas » a assuré Martine Moise dans son message, tout en donnant rendez-vous au peuple dans les prochains dans un direct sur Facebook.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021