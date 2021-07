« Je ne vous abandonnerai pas », « il faut continuer » ce combat, sont les premiers mots de la veuve du défunt président haïtien Jovenel Moïse, dans un message vocal publié son compte tweeter depuis son lit d’hôpital aux USA, quelques jours après l’assassinat. Plus de deux semaines après et après les obsèques de son époux, il semble que ses mots politiques avaient été bien choisis par l’ex-Première dame. Dans une interview accordée au New York Times, Martine Moïse, a indiqué avoir des ambitions présidentielles afin de poursuivre l’œuvre entamée par son défunt époux.

Elle a déclaré qu’elle envisageait sérieusement de se présenter à la présidence, une fois qu’elle subira d’autres interventions chirurgicales sur son bras blessé. Elle a déjà subi deux interventions chirurgicales et les médecins prévoient maintenant d’implanter des nerfs de ses pieds dans son bras, a-t-elle confié. « Le président Jovenel avait une vision », a-t-elle dit, « et nous, les Haïtiens, n’allons pas la laisser mourir ». Actuellement, elle ne peut bouger que deux doigts et pourrait ne jamais retrouver l’usage de son bras droit, a-t-elle indiqué.

Ils l’ont fait une fois, ils le feront à nouveau

Mme Moïse a également au cours de l’interview, raconté ses dernières minutes avec son mari. Alors que les enquêtes se poursuivent afin de déterminer ceux qui sont cachés derrière l’assassinat, Martine dit qu’elle veut que les tueurs sachent qu’elle n’a pas peur d’eux. « Je voudrais que les gens qui ont fait ça soient arrêtés, sinon ils tueront tous les présidents qui prendront le pouvoir », a-t-elle déclaré. « Ils l’ont fait une fois. Ils le feront à nouveau » a-t-elle assuré.