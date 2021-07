La décision rendue par le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) par rapport à la série télévisée : « Infidèles » n’a pas manqué de faire réagir les responsables de Jamara. Le vice-président de l’association qui avait saisi l’autorité de régulation a félicité l’institution pour la décision relative à l’interdiction aux télévisions la diffusion de la bande annonce de la saison 3 de la série « Infidèles ». Pour lui, les valeurs « socio-culturelle » doivent être préservées malgré tout.

“Je félicite le Cnra…”

« Jamra félicite le Cnra et salue le patriotisme culturel dont il a fait preuve, pour mettre un terme aux frasques à répétition de cette série perverse. Il faut que force reste à la loi pour une bonne préservation de nos valeurs socio-culturelles et un respect absolu des règles qui régissent l’industrie cinématographique et audio-visuelle », a fait savoir cette organisation par le canal de son vice-président.

Une plainte de l’Ong “Jamara”

Dans sa décision, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) avait incriminé les images incitant « à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs ». Selon le CNRA, les images constituent « une incitation à la débauche ou un encouragement à s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution ». Notons que cette décision intervient suite à une plainte de l’ONG islamique Jamara.