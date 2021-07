Les autorités iraniennes ont annoncé mardi que les forces de sécurité du pays ont arrêté un réseau d’agents travaillant pour le compte d’Israël. Les membres d’« un réseau d’agents du service d’espionnage du régime sioniste (Israël) ont été arrêtés après être entrés par la frontière ouest du pays », a déclaré un responsable du ministère du Renseignement. Elles ont également annoncé avoir saisi une cache d’armes qui, selon elles, devaient être utilisées lors des récents troubles provoqués par les pénuries d’eau dans la République islamique.

« Les agents du Mossad avaient l’intention d’utiliser l’équipement dans des émeutes urbaines et des assassinats », a déclaré le responsable, selon les médias d’État, faisant référence à l’agence de renseignement israélienne. Toutefois, le responsable n’a pas donné de détails.Les armes saisies comprenaient des pistolets, des grenades, des fusils d’assaut et des munitions, a déclaré le responsable anonyme, ajoutant : « Certaines d’entre elles sont utilisées pour provoquer des affrontements lors de manifestations ». Les autorités ont accusé des dissidents armés d’avoir provoqué des affrontements lors des manifestations de rue.

Déstabiliser le pays en attisant la violence

Par ailleurs, des groupes de défense des droits humains affirment que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants. L’Iran accuse souvent ses ennemis ou rivaux à l’étranger, comme Israël, les États-Unis et l’Arabie Saoudite, d’essayer de déstabiliser le pays en attisant les protestations et la violence. L’annonce de mardi est intervenue après près de deux semaines de manifestations contre les pénuries d’eau, principalement dans le sud-ouest de l’Iran, qui sont devenues politiques et se sont propagées à d’autres régions.