Un pétrolier japonais, Mercer Street, battant pavillon libérien, avec Zodiac Maritime appartenant à des Israéliens a été attaqué jeudi au large des côtes d’Oman, a annoncé la compagnie ce vendredi. Deux personnes, un Britannique et un Roumain ont perdu la vie dans l’attaque. Alors que les investigations sont encore en cours, le ministre israélien des Affaires étrangères a imputé l’incident à l’Iran et a dit qu’il méritait une réponse sévère. Plusieurs thèses sont actuellement avancées concernant l’incident. Alors que la compagnie parle d’une « piraterie présumée », une source au Centre de sécurité maritime d’Oman, le décrit comme un accident en dehors des eaux territoriales omanaises.

Depuis un bon moment, Téhéran et Tel Aviv échangent des accusations réciproques d’attaques de navires. Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid a déclaré qu’il a dit au ministre britannique des Affaires étrangères, la nécessité d’une réponse ferme à l’incident. « L’Iran n’est pas seulement un problème israélien, mais un exportateur de terrorisme, de destruction et d’instabilité qui nous nuit à tous. Le monde ne doit pas rester silencieux face au terrorisme iranien qui nuit également à la liberté de navigation », a déclaré le ministre dans un communiqué.

La réponse à une attaque israélienne présumée

Des sources américaines et européennes proches des rapports de renseignement ont déclaré que l’Iran était leur principal suspect pour l’incident, qui, selon un responsable américain de la défense, semblait avoir été commis par un drone. Ce dernier a toutefois affirmé que leurs gouvernements recherchaient des preuves concluantes. Le réseau de télévision en langue arabe du gouvernement iranien, Al Alam TV, a cité des sources anonymes affirmant que l’attaque contre le navire était une réponse à une attaque israélienne présumée et non spécifiée contre l’aéroport de Dabaa en Syrie, a rapporté Reuters.

Israël aura du mal à fermer les yeux

Il n’y a pas eu de réaction officielle immédiate de l’Iran à l’accusation selon laquelle il serait responsable de l’incident. Ynet, un site d’information israélien a déclaré que l’évaluation en Israël était qu’il y avait eu deux attaques sur le navire, espacées de plusieurs heures. Le premier n’a causé aucun dégât, et le second a heurté le pont, faisant des victimes. Ynet a cité un responsable israélien anonyme indiquant qu’« Israël aura du mal à fermer les yeux » sur l’attaque.