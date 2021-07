Les multiples démissions enregistrées au sein du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) ne laissent pas indifférent Jacques Ayadji, président du parti. En effet, le Président de la formation politique proche de la mouvance a réagi au sujet des soubresauts que connait le parti et rassure les militants.

Pour le directeur des infrastructures au ministère des infrastructures et des transports, les derniers événements qui ont touché la formation politique relèvent « des crises de maturité et de croissance qui font partie de la vie et les crises de confiance sont inhérentes à toute organisation sociale ». A l’en croire, ces situations permettront au parti de prendre un nouvel envol pour mieux se positionner. Jacques Ayadji l’a fait savoir à l’occasion d’un message adressé à l’ensemble des militants de Moele-Bénin.

Pour Jacques Ayadji, « les polémiques entretenues à dessein ne l’emporteront pas sur la tendance au resserrement des rangs et à la mobilisation pour affronter les défis du moment et ceux à venir ». C’est pourquoi, il a par ailleurs déclaré que « rien, ni personne ne viendra distraire MOELE-Benin de sa dynamique de progrès ».