Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, est allé dans l’espace et revenu mardi matin après une balade supersonique à bord du système de fusée et de capsule développé par sa société spatiale, Blue Origin. Aux côtés du multimilliardaire se trouvaient le frère de Bezos, Mark Bezos ; Wally Funk, une pilote de 82 ans et l’une des femmes “Mercury 13” ; et un jeune diplômé du secondaire âgé de 18 ans nommé Oliver Daemen. Ce dernier premier client payant de Blue Origin a vu son père, un investisseur, lui acheter le billet. Jeff Bezos a déclaré que l’aspect « le plus profond » de son bref voyage dans l’espace était la vue spectaculaire qu’il a eu de la Terre ; une planète qui l’a laissé stupéfait par sa « beauté » et sa « fragilité ».

Bezos désormais…un témoin

Mardi, les quatre passagers bien sanglés dans leur capsule d’équipage New Shepard sur le site de lancement de Blue Origin dans la région rurale de l’ouest du Texas, ont vu leur véhicule dépasser la vitesse du son et s’élever à plus de 107 km d’altitude. Au sommet de la trajectoire de vol, les passagers on été en apesanteur pendant environ trois minutes et ont été autorisés à se détacher de leur siège pour flotter et s’imprégner d’une vue panoramique sur la Terre et le cosmos.

« Tous les astronautes qui sont allés dans l’espace disent que cela les change… ils le regardent et ils sont un peu étonnés et émerveillés par la Terre et sa beauté, mais aussi par sa fragilité, et je peux en témoigner », a déclaré Jeff Bezos après l’atterrissage de la capsule en toute sécurité, terminant un séjour de « 10 minutes et 20 secondes » dans l’espace. Et le fondateur d’Amazon d’ajouter que notre atmosphère qui vue depuis la Terre semble si immense et infinie, et vue de l’espace est en fait « incroyablement mince », une « toute petite chose fragile » que nous «endommageons ». « C’est une chose de le reconnaître intellectuellement, c’en est une autre de le voir de ses propres yeux » a tenu à préciser Jeff Bezos.