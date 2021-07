Le 20 juillet prochain, le lancement du vaisseau spatial suborbital New Shepard, après 16 vols d’essai, marquera le premier vol de la capsule à six places avec des personnes à bord. Alors que Blue Origin se prépare à commencer des vols commerciaux plus tard cette année. Jeff Bezos lui-même en a fait l’annonce sur Instagram. Lors d’un vol suborbital vers le bord de l’espace à bord de la fusée, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, sera avec son frère Mark, le gagnant à connaître d’une mise aux enchères du ticket pour le décollage le mois prochain, et Wally Funk, une aviatrice de 82 ans, assurément « la personne la plus âgée à voyager dans l’espace ».

« Je vais profiter de chaque seconde »

Wally Funk était l’une des 13 femmes aviatrices surnommées plus tard l’équipe ‘’Mercury 13’’ qui, en 1961, a réussi tous les examens nécessaires pour être admis dans le corps des astronautes de la NASA et a fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il envoie des femmes dans l’espace. La NASA et le Congrès se sont opposés et les femmes ont été exclues du droit de devenir astronautes américains. Il a fallu attendre plus d’une décennie ; pour voir la première femme américaine à voler dans l’espace, Sally Ride nous étions en 1983.

Pour Wally, le temps est venu. Après un demi-siècle d’attente, Wally Funk est enfin obtenir sa chance d’obtenir du temps parmi les étoiles. Elle a été sélectionnée par, Jeff Bezos, pour l’accompagner, lors du voyage suborbital le 20 juillet prochain. Dans 19 jours donc, Funk passera « quatre minutes » au-delà des limites de la gravité. « Je vais profiter de chaque seconde » a déclaré Funk à propos de son vol dans une vidéo publiée par Blue Origin ; ajoutant en substance « j’ai tellement hâte ».

Funk en 1961, était la plus jeune femme diplômée du programme, et elle avait même passé « 10 heures et 35 minutes » à l’intérieur d’un réservoir de privation sensorielle dans un test Mercury 13, surpassant le célèbre astronaute John Glenn, selon une vidéo promotionnelle sur sa participation au vol d’origine bleue. « J’ai contacté la NASA quatre fois et j’ai dit “Je veux devenir astronaute “, mais personne ne m’a emmené », expliqué en substance Wally Funk. Un état de chose que Jeff Bezos allait corriger.