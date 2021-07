Interrogé ce lundi au sujet des révélations autour du dossier « Pegasus », le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a estimé que les faits étaient choquants. S’ils venaient à être confirmés, cela serait extrêmement grave, notamment en ce qui concerne les relations entretenues entre l’exécutif et les pays concernés.

Le gouvernement Macron a tenu à rappeler qu’il était particulièrement attaché à la liberté de la presse. Ces histoires d’espionnage de grands médias, comme Mediapart ou encore Le Monde, Le Canard Enchaîné et le Figaro, plongent donc le gouvernement dans une situation difficile ou il doit faire preuve de fermeté et ne pas pour autant condamner sans preuves supplémentaires.

Des médias français, infiltrés par le logiciel Pegasus

Selon certaines informations, plusieurs nations auraient eu recours au logiciel Pegasus, développé par une société israélienne, le NSO Group. Un logiciel qui permet de récupérer messages, photos et contacts. Il permet également d’utiliser le smartphone infecté, comme mouchard. Interrogé sur le sujet, l’entreprise a expliqué qu’à la base, cet outil servait seulement à renforcer la lutte contre le terrorisme.

Une atteinte extrêmement grave

Gabriel Attal a confirmé que des éclaircissements seront rapidement demandés aux pays et aux organismes concernés par ces révélations. Enfin, le gouvernement a tenu à rappeler que ses techniques de renseignements n’avaient rien à voir avec ce genre de pratiques et qu’elles respectaient les libertés individuelles et de la presse.