La terre se porte de plus en plus mal. C’est du moins ce qu’on peut retenir d’une étude réalisée par l’agence fédérale américaine, la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), publiée le 15 juillet 2021 dans la revue Geophysical Research Letters. De cette étude, il en ressort que la planète Terre reçoit davantage d’énergie du soleil qu’elle n’en rejette dans l’espace.

« Cet équilibre est en train de changer »

La situation est due aux gaz à effet de serre. Toujours selon l’étude des deux agences la différence entre l’énergie reçue du soleil et celle rejetée par la Terre a été multipliée par deux entre 2005 et 2019. Sur Twitter, la NASA a indiqué que : « Le climat de la Terre repose sur un équilibre délicat entre l’énergie provenant du Soleil – principalement sous forme de lumière – et rayonnée sous forme de chaleur dans l’espace. À mesure que les émissions humaines de gaz à effet de serre piègent davantage de chaleur dans l’atmosphère terrestre, cet équilibre est en train de changer ».

L’agence spatiale américaine est revenue, sur son site internet, sur les conséquences du changement climatique sur la planète. « Le réchauffement entraîne d’autres changements, tels que la fonte de la neige et de la glace, ainsi qu’une augmentation de la vapeur d’eau et des changements dans les nuages ​qui peuvent encore accentuer le réchauffement » a-t-elle écrit.