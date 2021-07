L’Arabie Saoudite a une économie essentiellement tributaire du pétrole. Mais le prince héritier du royaume, le prince Mohammed bin Salman a révélé son intention de faire de la plus grande économie arabe et le plus grand pays du Golfe géographiquement, une plaque tournante logistique mondiale. Une diversification des sources de revenus qui passerait par le développement des ports, des réseaux ferroviaires et routiers, mais aussi par le développement du transport aérien. Et justement le prince Mohammed a révélé son intention de mettre sur pied dans le pays, une compagnie aérienne nationale concurrente directe des géants du secteur dans la région, dont Qatar Airways.

Faire du royaume le cinquième plus grand centre de transit aérien…

Le prince héritier du royaume saoudien, qui encourage la diversification économique pour sevrer l’Arabie Saoudite des revenus pétroliers et créer des emplois, a annoncé mardi, selon la presse locale, « des investissements dans le domaine du transport et de la logistique visant à faire du royaume la cinquième plus grande plaque tournante du transit aérien reliant les trois continents ».

Selon le Prince héritier un tel projet, mené à son terme, devrait « aider d’autres secteurs comme le tourisme, le Hajj et la Omra à atteindre leurs objectifs nationaux » et augmenter « le produit intérieur brut de 6 à 10 pour cent ». Et pour réaliser cet objectif, les autorités saoudiennes veulent mettre sur pied une nouvelle compagnie aérienne qui stimulerait les routes internationales et ferait écho aux transporteurs existants du Golfe.

Une compagnie donc qui concurrencerait directement les leaders du vol long courrier dans la région, et dans le monde, ‘’Emirates’’ des Emirats Arabes Unis et ‘’Qatar Airways’’ du Qatar. Une fois mise sur pied, la nouvelle compagnie, avec la compagnie publique Saudia et sa filiale à bas prix ‘’Flyadeal’’ qui exploitent principalement des services intérieurs, devrait faire de l’Arabie Saoudite le cinquième plus grand hub de transit aérien mondial en termes de trafic.