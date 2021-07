Les talibans ont intensifié leur offensive ces dernières semaines, prenant les districts ruraux et les capitales provinciales environnantes, après que le président américain Joe Biden a déclaré en avril que les troupes américaines seraient retirées d’ici septembre, mettant fin à une présence militaire étrangère de 20 ans. Depuis les USA étaient partis, avec le gouvernement en place à Kaboul de plus en plus en difficultés. Mais ce dimanche, le général McKenzie, commandant du CENTCOM américain expliquait que malgré tout, « les États-Unis continueront de mener des frappes aériennes pour soutenir les forces afghanes face aux attaques des talibans insurgés ».

Les USA toujours à la rescousse

Alors que les USA libéraient définitivement la base de Bagram en Afghanistan, les autorités américaines programmaient la fin de la mission dans le pays pour le 31 Aout prochain, un mois avant la date annoncée par le président Biden. Une fin de mission qui selon les observateurs, avait de grandes chances de laisser la région tomber dans le chaos. En tous cas pour le moment et selon le général McKenzie, qui dirige le Commandement central des États-Unis, « les États-Unis ont intensifié leurs frappes aériennes en soutien aux forces afghanes au cours des derniers jours et nous sommes prêts à poursuivre ce niveau accru de soutien dans les semaines à venir si les talibans poursuivent leurs attaques ».

En outre, selon le général américain, l’armée de l’air américaine conserverait également la capacité de « frapper en Afghanistan » contre deux autres groupes, ISIS et Al-Qaïda. Et alors qu’il répondait à des questions au cours d’une conférence à Kaboul, le général a confié que les forces américaines continueraient de fournir « un soutien logistique à l’armée de l’air afghane » même au-delà de la date de la fin de mission. Précisant en l’occurrence que « la victoire des talibans n’est pas inévitable » et qu’en substance la tentative des talibans de « créer un sentiment d’inévitabilité dans leur campagne » pouvait être désamorcée.

L’armée américaine a mené jeudi deux frappes contre des cibles talibanes en soutien aux forces afghanes dans la province de Kandahar, selon les officiels américains. Des frappes qui avaient ciblé en priorité l’équipement américain transféré aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes que les talibans ont ensuite capturé alors qu’ils avançaient dans tout le pays.