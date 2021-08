Vous avez investi dans un meublé et vous voulez le louer ? Louer un meublé présente de nombreux avantages, mais il y a aussi des points d’attention à prendre en compte. Comme la location vide, la location meublée a des droits et des obligations. Vous pouvez choisir de vous faire accompagner par une agence de gestion locative qui pourra s’occuper pour vous de la gestion locative de votre meublé.

Avant tout, qu’est-ce que la gestion locative meublée ?

La location meublée est une pratique qui est de plus en plus en vogue. Elle est souvent perçue comme étant la méthode de location la plus rentable pour les investisseurs. Elle est notamment recherchée par les étudiants. En effet, 64% des étudiants sont en quête de meublé lorsqu’ils recherchent un appartement.

Un logement meublé, c’est quoi ?

Un logement meublé doit être décent et équipé d’un minimum de mobilier. Les meubles qui doivent être présents dans un meublé sont définis par la loi. Entre autres il doit y avoir : des couverts et un équipement de cuisine, un lit ou un convertible, des fenêtres, une table… Le logement doit permettre d’y vivre, d’y manger et d’y dormir convenablement.

Les avantages de la location meublée

Les avantages financiers

Le premier avantage de la location meublée est sans doute l’avantage financier. Certes, louer meublé demande un gros effort financier au tout début pour meubler votre logement. Mais une fois cela fait, vous pouvez demander à vos locataires 10% à 30% supérieur à ce que vous pourriez demander pour du vide. Votre rentabilité locative est donc meilleure avec un meublé.

Si vous louez un meublé, vos loyers seront perçus comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non comme des revenus fonciers. Cela peut vous permettre de bénéficier d’avantages fiscaux.

Une vacance locative quasiment nulle

En plus des avantages fiscaux, louer meublé permet aussi de réduire la vacance locative. Un des risques de louer meublé est d’avoir un turn over important parmi les locataires. En effet, ce sont surtout des étudiants qui louent des meublés, ou bien des expatriés qui ne prévoient pas forcément de rester sur place pour une longue durée.

Mais, dans un meublé, la vacance locative est pratiquement nulle. Une génération d’étudiants succède à une autre et le logement sera toujours habité. Si vous êtes passés par une agence, c’est eux qui se chargeront de vous trouver un autre locataire.

Le bail meublé, un bail particulier

Un bail meublé est plus court qu’un bail de vide qui dure 3 ans. Un bail meublé dure 1 an et il est renouvelé par tacite reconduction si aucune des deux parties n’y met un terme. Si vous louez votre logement à un étudiant, le bail peut encore prendre une autre forme. La durée peut être réduite à 9 mois et la clause de reconduction tacite n’est pas applicable. Dans tous les cas, le locataire dispose d’un mois pour vous donner congé.