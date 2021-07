Afin de dissuader les cybercriminels, la Russie a soumis aux Nations Unies le premier projet de convention au monde visant à renforcer les lois contre la cybercriminalité. Dans le cadre de cette soumission, Moscou cherche à élargir la liste des types de cybercriminalité désignés au niveau international, qui est actuellement relativement courte. « Une délégation russe dirigée par le procureur général adjoint Piotr Gorodovoy a rencontré Dennis Thatchaichawalit, directeur par intérim de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à l’Office des Nations Unies à Genève et a officiellement soumis un projet russe de la convention sur la lutte contre l’utilisation de technologies de l’information et de la communication à des fins criminelles », a indiqué le service de presse du bureau du procureur à l’agence Tass.

Dans sa proposition, la Russie cherche à étendre la liste des cybercrimes désignés au niveau international du chiffre actuel de neuf cybercrimes pour inclure jusqu’à 23 cybercrimes, a rapporté Sputnik. La Convention de Budapest, élaborée en 2001, n’inclut pas les nouveaux types de cybercriminalité. Gorodovoy a déclaré que la « Convention de Budapest sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe » est obsolète, car elle ne reconnaît que neuf types désignés de cybercriminalité.

Les défis et menaces actuels

« Le projet prend en compte les défis et menaces actuels dans le domaine de la sécurité internationale de l’information (y compris les utilisations criminelles des crypto-monnaies), introduit de nouveaux délits commis avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (commercialisation de faux produits médicaux, trafic de drogue, l’implication de mineurs dans des activités illégales menaçant leur vie et leur santé, et autres) », a confié le bureau du procureur.

Biden menace d’aller en guerre si possible

Cette proposition de la Russie intervient après qu’Interpol ait signalé en Août 2020 une augmentation « alarmante » des cyberattaques sur une période de quatre mois. Il a déclaré qu’avec un nombre plus élevé d’individus passant plus de temps en ligne, les criminels « profitaient de vulnérabilités de sécurité accrues pour voler des données, générer des profits et provoquer des perturbations ». Les Etats-Unis ont également accusé la Russie ces derniers temps d’être à l’origine de plusieurs attaques cybercriminelles ayant visé de nombreuses entreprises américaines. Le président Joe Biden a indiqué mardi être prêt à mener la guerre contre les grandes puissances juste à cause des cyberattaques.