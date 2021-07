Le chef de l’état français est à Tokyo pour participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Mais alors que le président Emmanuel Macron, dont le pays accueillera les Jeux olympiques d’été de 2024, est le seul chef d’État du G7 à se rendre au Japon pour les Jeux, en France les préfets étaient invités à monter leur « niveau de vigilance ». Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin faisait aux 250 fonctionnaires représentant le pouvoir exécutif central, cette recommandation expresse alors que dans une récente vidéo, Al Quaida a menacé la France et ciblé le président Macron.

« Maintenir un haut niveau de vigilance tout au long de l’été »

Ce vendredi le ministre français de l’intérieur Gérald Darmanin publiait sur Twitter : « La menace terroriste est toujours présente : j’ai appelé les préfets à maintenir un haut niveau de vigilance tout au long de l’été ». Une publication faite en partage d’un article du quotidien français, Le Parisien faisant état de l’appel qu’il avait lancer aux préfets en réponse aux récentes menaces terroristes.

Cette vidéo, diffusée mi-juillet a été pour les terroristes une occasion, selon l’Hôtel de Beauveau de revenir sur « les caricatures du prophète Mahomet », et sur de nouvelles condamnations de la France et ses gouvernants. En effet, il y a quelques mois, avec l’assassinat de Samuel Paty, le président Macron avait au sujet des caricatures, défendu la liberté d’expression et dit vouloir combattre le radicalisme islamique. À ce moment-là Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi), avait alors déclaré, que pour « t *** celui qui insulte le prophète est le droit de chaque musulman capable de l’appliquer » ; avertissant en l’occurrence le président Macron, que ses « agissements atroces » ne seraient pas oubliés.

Aussi quand bien même la nature exacte des menaces soulevées par la récente vidéo n’a pas été divulguée, Il n’en était pas moins pour le ministre Gérald Darmanin, qu’elle était le signe que les autorités françaises se devaient de rester en alerte. Une vigilance qui se doit d’être soutenue, vu qu’en Novembre prochain, débutait le procès des procès des attentats du 13 novembre 2015.

