Les propos du chef de l’Etat nigérien Mohamed Bazoum ne passent pas auprès du pouvoir malien. En effet, ce dernier lors d’une visite officielle à Paris, hier vendredi 09 juillet dernier, le président nigérien avait critiqué la prise du pouvoir par les militaires au Mali.

Le chef de la diplomatie a convoqué l’ambassadeur du Niger au Mali

A l’occasion d’une conférence de presse commune avec le chef de l’Etat français Emmanuel Macron, Mohamed Bazoum avait notamment déclaré qu’« il ne faut pas permettre que les militaires prennent le pouvoir parce qu’ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d’État ». Suite à ces propos, le Mali n’a pas tardé à faire savoir son mécontentement aux autorités nigériennes. Dans un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères, publié ce samedi 10 juillet 2021, il est indiqué que le chef de la diplomatie a convoqué l’ambassadeur du Niger au Mali.

Selon ce communiqué, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères a dit avoir « reçu ce vendredi 9 juillet l’ambassadeur de la République du Niger au Mali », Mamadou Moumouni, après les propos du chef de l’Etat nigérien. « Le gouvernement du Mali tient à rappeler que le Niger et le Mali, liés par l’histoire et la géographie, ont toujours développé de solides relations d’amitié et de fraternité qui n’appellent qu’à être renforcées. Une telle déclaration va malheureusement à l’encontre de cet esprit » a ajouté le communiqué.

@MaliMaeci

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en date du 9 juillet 2021.#Mali #Niger #G5Sahel pic.twitter.com/Fthc7QBD2U — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) July 10, 2021