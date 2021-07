L’ambassade russe aux Etats-Unis, dans une déclaration a averti les occidentaux, que toutes les tentatives et les provocations en mer Noire, dans l’intention de tester la volonté de Moscou à défendre à tout prix ses frontières, sont « vouées à l’échec ». « Les manœuvres effectuées à proximité immédiate des côtes russes avec l’utilisation de destroyers américains et de leurs alliés, ainsi que de navires de transport et de débarquement sont une provocation », a déclaré l’ambassade de Russie à Washington dans un communiqué à Newsweek. Il s’agit d’une déclaration en commentaire à l’exercice dirigé par l’OTAN et les États-Unis et qui se sont déroulées du 28 juin au 10 juillet.

« De tels exercices imitant les opérations de débarquement et les activités d’entraînement des forces spéciales sapent la sécurité dans la région de la mer Noire », ajouté l’ambassade. Les exercices de cette année ont été co-organisés par les États-Unis et l’Ukraine et comprenaient 32 navires de 32 pays, dont le HMS Defender britannique qui aurait été attaqué par un navire de patrouille russe le 23 juin. Le ministère britannique de la Défense avait nié que des coups de semonce aient été tirés près de son navire. Le Premier ministre, Boris Johnson pour sa part, avait déclaré que le passage du navire était « tout à fait approprié », car il utilisait les eaux internationales.

”Comprendre une chose simple”

Par ailleurs, plusieurs documents découverts prétendument du ministère britannique de la Défense ont suggéré que l’intrusion du navire n’était pas accidentelle mais plutôt une provocation planifiée pour affirmer que Londres ne considère pas la Crimée comme une partie intégrante de la Russie. Toutefois, d’après l’ambassade russe, il est temps que les partenaires occidentaux acceptent la réalité. « Nous appelons nos partenaires à comprendre une chose simple, la population de Crimée en 2014 a déjà fait son choix. Il doit être respecté. Les tentatives de l’Occident pour tester la détermination de la Russie à défendre son intégrité territoriale avec des exercices aussi provocateurs sont vouées à l’échec.”

Ce n’est pas une provocation

Pour Washington, les exercices annuels qui se déroulent depuis 1997 ne devraient pas être traités comme une « provocation » par la Russie. Selon le lieutenant de la marine américaine Bobby Dixon, qui est officier des affaires publiques pour l’exercice Sea Breeze, ces exercices ne sont pas menés en « réponse à un pays ou à un événement ». « Appeler cet exercice une provocation, c’est ignorer l’historique de l’exercice et le principal message cohérent », a déclaré Dixon à Newsweek. « L’exercice est une coalition multinationale de nations dédiée au partenariat et à la stabilité dans la région de la mer Noire » a-t-il ajouté. Un commentaire qui n’a pas convaincu Moscou.