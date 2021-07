Meghan Markle, l’artiste américaine très connue pour son rôle dans la série SUITS a fait la UNE des médias people pendant de nombreux mois après son mariage avec le Prince Harry. Après le mariage qui a été hyper médiatisé, les faits et gestes de l’actrice étaient minutieusement scrutés par la presse et chaque jour qui passait venait avec son lot de révélations.

La famille de l’actrice ne l’a pas beaucoup aidé non plus puisque son père et sa demi-sœur ont, à plusieurs reprises, lancé des piques à cette dernière via la presse. Il y a quelques mois, celle qui est devenue la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry ont décidé de se retirer de la famille royale et de s’installer aux USA.

Si entre-temps Meghan Markle s’était retirée des petits écrans, elle n’est pas bien loin du monde du cinéma puisque avec son époux, le prince Harry, elle dirige une société de production audiovisuelle et une organisation caritative qui s’appelle Archewell. Nous apprenons que Meghan va produire très prochainement une série animée pour la plateforme de Netflix. Selon nos informations, l’objectif visé par cette production est d’inciter les filles à s’émanciper.