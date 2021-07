Bien qu’il avait assuré l’année dernière que le vaccin anti-covid ne serait pas obligatoire, le président français Emmanuel Macron est revenu sur sa décision annonçant l’obligation de vaccin pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite. Lundi 12 juillet, le ministre de la Santé Olivier Véran est revenu sur la décision du chef de l’Etat indiquant que les soignants non vaccinés contre le Covid-19 au 15 septembre « ne pourront plus travailler et ne seront plus payés ».

Au lendemain de l’annonce du président, une infirmière a choisi une manière particulière de défier les autorités gouvernementales. Dans une vidéo sur le réseau social Tiktok, Laura, une infirmière de 35 ans a affirmé qu’elle ne s’est pas fait vacciner et ne le fera pas. « Salut c’est l’infirmière, et elle n’est pas vaccinée l’infirmière » a-t-elle affirmé au début de sa vidéo. « On nous enlève notre salaire, il y en a même qui ont proposé des peines de prison si nous ne nous faisons pas vacciner, » s’est-elle indigné dans sa colère à propos de la menace gouvernementale.

“Le vaccin je ne le ferai pas”

« Le vaccin je ne le ferai pas, tant pis. Vous vous soignerez tous seuls, je rends ma blouse. J’en ai ras le bol. C’est terminé », a-t-elle conclu dans sa vidéo, avec fermeté. Elle estime que si elle et tous ses collègues visés par la mesure tiennent bon, le système sanitaire français finira par craquer. « Vous vous rendez compte que si nous tenons tous bon, le système sanitaire français se casse la gueule et vous vous soignerez tous seuls ? Vos sondes urinaires, vous les mettrez tous seuls. Vos prises de sang, vous les ferez tout seul ? », a-t-elle demandé à propos de l’importance de son métier. Sa vidéo a déjà été vue plus 4 millions de fois.

Manifestation contre le pass sanitaire

Alors que la France est menacée par le variant Delta, Macron a annoncé lundi une série de mesures destinées à lutter contre l’épidémie. Parmi ces mesures figurent l’obligation de vaccination pour certaines catégories et le pass sanitaire qui s’appliquera pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans à compter du 30 août. Toutefois, les Français sont divisés sur ces différentes mesures. Ce mercredi, plusieurs manifestants étaient descendus dans les rues, dans tout le pays pour manifester contre le pass sanitaire.