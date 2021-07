Le sujet relatif aux origines de la pandémie du coronavirus continue de défrayer la chronique. En effet, à la faveur d’un point de presse qu’il a donné ce jeudi 15 juillet à Genève, le directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé a demandé à la Chine une meilleure coopération dans le but de faire la lumière sur les origines de ce virus. L’enquête vise en effet à faire la lumière sur la thèse selon laquelle le covid-9 serait issu d’une fuite d’un laboratoire de Wuhan.

“Une meilleure coopération”

«Nous espérons qu’il y aura une meilleure coopération pour que nous sachions ce qui s’est véritablement passé», a notamment déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. La Chine est accusée de bloquer l’accès aux données brutes retardant ainsi l’issu de l’enquête. Rappelons que ces propos du directeur de l’Organisation Mondiale de la Santé interviennent dans un contexte où une déclaration du G7 au mois dernier demandait notamment une étude sur les origines du Covid-19 sous la direction de l’OMS.

Le communiqué de ces pays lors du sommet réclame « une étude de phase 2 sur les origines de la Covid-19, qui soit transparente, établie dans un délai raisonnable, dirigée par des experts, fondée sur la science, convoquée par l’OMS et également menée, comme le recommande le rapport des experts, en Chine ».

Une équipe de 31 scientifiques demande une enquête

En plus du G7, un groupe de 31 scientifiques de renommée internationale a demandé « une enquête complète sur l’origine du SARS-CoV-2 ». Par le canal d’une lettre rendue publique par le Figaro, ils ont réclamé « un accès illimité à tous les dossiers, échantillons et personnels pertinents en Chine, et ailleurs si nécessaire ».