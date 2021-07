Le président américain Joe Biden s’en est de nouveau pris à son homologue russe Vladimir Poutine. En effet, le chef de l’Etat américain a une fois de plus attaqué la Russie concernant son ingérence dans les prochaines législatives qui se tiendront en 2022. Selon lui, Moscou veut perturber ces élections en propageant la « désinformation ».

« Cela le rend encore plus dangereux »

Au cours d’un déplacement au bureau de la direction du renseignement national, à proximité de Washington, le locataire de la Maison Blanche n’a pas été tendre envers Vladimir Poutine qui, selon lui, a « un vrai problème. Il est à la tête d’une économie qui a des armes nucléaires et des puits de pétrole et rien d’autre », estimant que « cela le rend encore plus dangereux ». Pour Joe Biden, la Russie sabote déjà les élections législatives américaines. « Regardez ce que la Russie fait déjà avec les élections de 2022 et la désinformation. C’est une violation pure et simple de notre souveraineté » a-t-il déclaré durant son intervention. Notons que les élections législatives aux USA, doivent avoir lieu en automne 2022.

A cet effet, des sièges du Congrès, à savoir ceux de la Chambre des représentants et un tiers de ceux du Sénat seront renouvelés. Joe Biden n’a également pas manqué de faire part de ses inquiétudes concernant les attaques informatiques qui augmentent dans son pays. D’après lui, « Si nous nous retrouvons en guerre, dans une véritable guerre armée, avec une autre grande puissance, ce sera à cause d’une cyberattaque ».