Le célèbre réalisateur américain Spike Lee désapprouve la gestion politique de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, et de ses anciens homologues russe Vladimir Poutine et brésilien Jair Bolsonaro. Pour lui, le prédécesseur de Joe Biden et ces derniers sont des « gangsters » qui dirigeaient le monde.

Il a abordé la question des Noirs aux USA

Ce mardi 6 juillet 2021, le président du jury du festival de Cannes 2021, a estimé que le monde était gouverné par « des gangsters (qui) n’ont pas de morale ni de scrupules », tout en qualifiant l’ex président américain Donald Trump d’«agent orange ». Préférant s’arrêter aux Etats-Unis, le cinéaste âgé de 64 ans a abordé la question des Noirs aux USA. Selon ses dires, « on aurait pu croire que les personnes noires auraient arrêté d’être traquées comme des animaux », avant d’évoquer le meurtre de l’afro-américain George Floyd tué par un policier blanc à Minneapolis, le 25 mai 2020.

Le premier afro-descendant à présider le jury du festival de Cannes

Notons que le parcours de Spike Lee a été fortement marqué par le fait qu’il a assez milité en faveur de la cause de la communauté afro-américaine. Au début de la présentation, le réalisateur est apparu avec une casquette noire, targuée « 1619 », année au cours de laquelle les premiers esclaves ont foulé le sol américain. Pour rappel, Spike Lee est le premier afro-descendant à présider le jury du festival de Cannes.