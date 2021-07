Ce lundi 5 juillet 2021, Lilia Hafsi, une aide-soignante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à six mois de détention à domicile pour vol et injures racistes à l’encontre d’une caissière. Elle sera sous surveillance électronique. Dans des images des faits qui s’étaient déroulés le mois dernier dans un magasin Carrefour d’Annemasse, et qui avait largement circulé sur les réseaux sociaux, on voit la coupable en train en proféré de nombreuses injures racistes à l’encontre de la caissière, une femme noire.

Alors qu’elle proférait les injures, on la voit également quitter les caisses automatiques du supermarché. Agée de 34 ans, Lilia Hafsi a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qui étaient présentés dans une vidéo d’environ trente secondes dans laquelle elle traitait la caissière de « sale nég*e*se va, sale Noi*e ! Y a que les Noirs pour faire ça. Tu vois les Africains comme toi, ça donne envie de les tu*r ». Pour la mise en cause, elle n’avait fait que rendre la pareille à la caissière qui l’avait agressé.

“Des propos qui abîment le vivre-ensemble”

« Elle m’a agressée comme je l’ai agressée », s’est-elle défendue à la barre. Toutefois, elle a regretté les faits assurant que ses mots « ont dépassé (ses) pensées ». Elle a également été reconnue coupable des faits de vol dont s’était inquiété la caissière et qui ont conduit aux injures. Dans son casier judiciaire ont déjà été inscrites 11 condamnations dont un pour vol et menace de mort sur le vigile d’un magasin de Grenoble l’année dernière. Au tribunal, le procureur avait préalablement requis à son encontre dix mois de prison, dont six ferme, pour « des propos qui abîment le vivre-ensemble, qui fragilisent le pacte social qui fonde notre société ».