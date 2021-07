Le décès dimanche de l’ex-première dame Rosine Vieira Soglo continue de provoquer des réactions au Bénin. Gatien Houngbédji, l’ancien ministre du gouvernement de Mathieu Kérékou a adressé ses condoléances à Nicéphore Soglo, époux de la disparue hier lundi 26 juillet à travers une correspondance.

Une “députée hors pair“

« Très affligés par le décès de votre chère et talentueuse épouse, toute ma famille, tous mes amis politiques et moi-même Gatien Houngbédji présentons à vous et à toutes les familles éplorées, nos vives et sincères condoléances » a écrit l’ex-président du parti Union pour le développement économique et social (UDES) à l’entame de sa lettre. L’homme va ensuite saluer la mémoire de l’illustre disparue. Une « députée hors pair… une ex-Première dame qui a su mener avec bravoure, d’héroïques combats » (aux côtés de son époux Nicéphore Soglo).

“Une énorme perte pour le peuple béninois tout entier”

Son départ « constitue une énorme perte non seulement pour vous (Nicéphore Soglo) et les multiples familles mais également pour le peuple béninois tout entier pour qui elle représente un grand symbole d’unité, de bravoure et de paix » a t-il poursuivi. La disparition de Rosine Soglo a ému l’ensemble de la classe politique béninoise. Le président Patrice Talon a notamment salué la mémoire d’une « femme exceptionnelle ».