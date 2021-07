Dans plusieurs pays du monde, sévit une pandémie cela fait un peu plus d’un an déjà. Alors que des vaccins ont été mis au point par plusieurs laboratoires, le virus ne recule pas et le monde fait plutôt face désormais à l’apparition de nouveaux variants. Dans la plupart des pays qui sont touchés, le nombres de cas ces derniers jours a augmenté au fur et à mesure que le temps passe.

Au Sénégal, les chiffres officiels publiés à fréquence régulière sont inquiétant. Il y a quelques jours à travers une de nos parutions, nous vous informons de la hausse inquiétante des cas positifs du Covid (902 nouveaux). Ce vendredi, les chiffres publiés sont encore plus inquiétants.

1 041 cas positifs

Selon les chiffres officiels, 43 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du Sénégal. Concernant le point global sur la pandémie de la Covid-19 de ce jour, le ministère de la Santé informe que 1 041 se sont révélés être positifs sur 2 953 tests effectués. Le taux de positivité par contre s’élève à 35,25 %. On est bien tenté de croire que la célébration de la fête de la Tabaski en est pour quelque chose.