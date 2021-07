Suite à une plainte qui a été déposée par plusieurs Organisations, la justice française s’est penchée sur des attaques chimiques qui ont eu lieu en Syrie il y a plusieurs années. Les faits auraient été commis par le régime de Bachar el-Assad. L’enquête aurait débuté à la fin du mois d’avril. Au nombre des organisations ayant déposé la plainte, on peut citer : le Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression (SCM), Open Society Justice Initiative (OSJI) et Syrian Archive.

“Crimes contre l’humanité” et “crimes de guerre”

L’information judiciaire dans le cadre de cette affaire a été en effet confiée aux juges d’instruction du pôle «crimes contre l’humanité» du tribunal de Paris. A en croire des sources qui sont proches du dossier, la procédure judiciaire a été enclenchée pour «crimes contre l’humanité» et «crimes de guerre». Les juges ont quant à eux commencé les auditions. Ce vendredi 9 juillet, c’est le directeur général de SCM, Mazen Darwish qui a été entendu.

Des pièces à conviction

Ce dernier qui était présent en tant que partie civile dans le dossier a présenté plusieurs éléments de preuves lors de son passage devant les magistrats. Plusieurs centaines de pièces à conviction ont été présentées. «Les noms et les grades de 246 officiers de la quatrième division menée par le major général Maher El-Assad, ainsi que 94 officiers de la 155ème brigade des missiles et 32 officiers de la 106ème brigade de la garde républicaine»ont été entre autre cités.