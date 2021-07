Mauvaise nouvelle pour un binational suisse incarcéré Maroc pour ses liens avec le groupe djihadiste état islamique. En effet, la justice suisse a l’intention de lui enlever la nationalité, après son arrestation et sa condamnation dans l’affaire du meurtre de touristes scandinaves, il y a trois ans, dans le Haut Atlas. Le condamné, Nicolas P., fait partie des deux Genevois ayant été arrêtés dans cette affaire.

Il voulait passer le reste de sa peine dans son pays

Ce dernier avait été condamné à une peine de 10 années d’emprisonnement. Cependant, cette condamnation avait été réduite de moitié en appel. Après avoir passé trois années en détention au Maroc, il voulait passer le reste de sa peine dans son pays. Mais sa demande a été rejetée par les autorités suisses, au cours du mois d’avril 2021. Nicolas P. qui est également britannique, compte user des recours pour obtenir gain de cause. Son avocate avait estimé que son client a été victime d’« une procédure inéquitable et arbitraire au Maroc ». Elle a par ailleurs souligné que le refus opposé par la justice suisse est fondé sur « un rapport qui est faux ». L’avocate a aussi fait part de sa décision de contester la procédure en cours au plus tard la fin du mois d’août prochain.

Des propos mis à mal par le Secrétaire d’Etat aux Migrations (SEM)

La décision des autorités suisses semble injustes pour Nicolas P. qui se dit innocent depuis le début de cette affaire. Selon lui, il n’a pas de lien avec le commando responsable du meurtre des femmes en 2018, tout en précisant qu’il ne veut pas effectuer des attentats en Suisse. Mais, ses propos sont mis à mal par le Secrétaire d’Etat aux Migrations (SEM). Sur le document justifiant la procédure de retrait de la nationalité ce dernier a dit avoir été informé que des membres importants de Daech avaient « l’intention de revenir en Suisse pour y commettre des attentats ».