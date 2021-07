En France, des élèves ont découvert une technique afin d’obtenir des test covid positifs, bien qu’ils ne soient pas porteurs de la maladie. Résultat, deux semaines d’école en moins, le temps de passer ses 14 jours à l’isolement. Pour cela, rien de plus simple. En effet, il suffit simplement d’avoir un peu de jus d’orange.

L’acidité contenu dans le jus d’orange aurait pour finalité, de fausser le test. Certaines astuces évoquent même la possibilité d’utiliser du ketchup ou du coca-cola. Rapidement, les images de ces tests réalisés ont été diffusées sur les réseaux sociaux, TikTok notamment ou les vidéos du hashtag #Fakecovidtest ont été vue près de 7 millions de fois.

Du jus d’orange pour fausser les tests covid

Une pratique qui semble inquiéter le corps enseignant. En Grande-Bretagne par exemple, certains professeurs se sont émus de voir une hausse subite des élèves absents. Mais les faux-positifs impactent également la famille, les proches et les personnes fréquentées, qui vont devoir se faire tester. Les résultats de ces faux tests, eux, sont également pris en compte dans les données quotidiennes.

Des élèves français et britanniques, raisonnables ?

D’autres en revanche, comme Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders estiment que les élèves et les jeunes en particulier sont assez intelligents pour comprendre les limites de cette pratique et de l’impact que celle-ci pourrait avoir à l’échelle locale et nationale.