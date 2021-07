La célèbre application de partage de vidéos courtes, TikTok, a décidé d’en faire plus pour ses créateurs de contenus. En effet, elle a choisi d’augmenter la durée des vidéos de sa plateforme à 3 minutes, alors que jusque-là elles duraient une minute au maximum. C’était hier jeudi 1er juillet 2021, que l’application a donné l’information.

« Donner vie à leurs démonstrations culinaires »

Les utilisateurs de TikTok pourront avoir droit à cette possibilité au cours des semaines à venir. Dans un communiqué publié le mercredi 30 juin 2021, le chef de produit chez TikTok, Drew Kirchhoff, a donné les raisons pour lesquelles la plateforme a pris cette décision. « Les créateurs nous disent souvent qu’ils aimeraient avoir un peu plus de temps pour donner vie à leurs démonstrations culinaires, leurs tutoriels beauté, leurs cours et leurs sketches » a-t-il déclaré. Avec des contenus plus longs, les utilisateurs pourront mieux s’exprimer à travers leurs contenus. « Avec des vidéos plus longues, les créateurs disposeront du canevas pour créer des contenus nouveaux ou étendus sur TikTok, avec la flexibilité qu’offre un peu plus d’espace » a ajouté Drew Kirchhoff.

Notons qu’avec l’extension de la durée des contenus sur TikTok, l’application montre ainsi ses intentions de faire concurrence à YouTube. Ce dernier qui est actuellement une référence en matière de création de contenus vidéo avait au cours de cette année voulu adopter le même concept que TikTok avec YouTube Shorts.