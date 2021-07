Une famille américaine a fait l’expérience d’un miracle, lors d’un déplacement. En effet, celle-ci composée de trois enfants en bas âge et de leurs parents ont été trois fois frappés par la foudre, sans qu’aucun d’entre eux ne soit touché. Les faits ont eu lieu le 25 juin 2021, dans l’Etat du Kansas aux Etats-Unis. Ce jour-là, toute la famille Vanderhoof allait rendre visite, en voiture, à des proches lorsqu’elle a fait face à des conditions climatiques troubles.

Ils sont des miraculés

C’était au niveau de la ville de Waverly que leur calvaire a commencé. Les Vanderhoof étaient confrontés à un orage impressionnant et une grosse pluie accompagnée de vents violents. Soudainement, la foudre s’est abattue sur leur véhicule à trois reprises. Cependant, alors qu’ils s’attendaient à des dégâts humains, il n’en fut rien. Toute la famille s’en est sortie sans la moindre égratignure. Le père de famille, Nathan Vanderhoof, qui ne s’en revient toujours pas, a estimé que sa famille et lui sont des miraculés. Dans une interview accordée au média LAD Bible, il a déclaré : « C’est un truc de fou. C’est venu de nulle part. Tout a été tout blanc d’un coup et nous avons entendu quatre bangs assourdissant. Je n’ai réalisé qu’après que nous avions été frappés par la foudre ».

Notons que l’incident a été filmé par le chasseur d’orages Carl Hobi. Son premier réflexe après les coups de foudres, était de s’assurer que la famille Vanderhoof se portait bien. Il a confié au média que ces derniers « étaient en état de choc ».