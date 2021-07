L’influenceur nigérian Ramon Abbas, également connu sous le nom de “Hushpuppi“, a plaidé coupable de blanchiment d’argent devant un tribunal américain. Terminée donc la vie somptueuse avec des voitures rapides, vêtements de marque et des jets privés, pour Ramon Abbas ‘Hushpuppi’. Récemment le nigérian âgé de 37 ans plaidait coupable devant un tribunal californien pour blanchiment d’argent et autres systèmes d’extorsion via courrier électronique qui ont coûté à ses victimes près de 24 millions de dollars. Il risque jusqu’à vingt années de prison.

La Cour exige une restitution « intégral » des sommes extorquées

Ramon Olorunwa Abbas est un influenceur nigérian avec plus de 2,5 millions de suiveurs sur Instagram. Connu de ses fans sous le nom de ‘’Hushpuppi’’, Abbas s’est construit une renommée mondiale en publiant des photos de ses dépenses somptueuses et de son train de vie extravagant. Son style de vie a fait de lui une figure populaire sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment Snapchat et Instagram. Selon son conseil juridique Abbas serait un entrepreneur qui a gagné son argent de manière légitime « grâce à “l’immobilier” et son travail dans la promotion des marques en tant que “personnalité Instagram” ».

Seulement, l’homme était arrêté fin juin à Dubaï, par une équipe spéciale du FBI et ramener le 03 juillet aux USA pour faire face à des accusations criminelles d’escroqueries et d’extorsions de fond portant sur « des centaines de millions de dollars ». Après un an d’attente dans une prison américaine, Abbas a plaidé coupable. C’est ce qu’en dit des documents de tribunal californien divulgués ce mercredi. Le plaidoyer, confirmé par le bureau du procureur des États-Unis dans le district central de Californie, pourrait infliger à Abbas une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans, selon les documents judiciaires. Le nigérian devra également intégralement « rembourser les victimes ».

‘’Hushpuppi’’ a donc reconnu avoir infligé des pertes de 14,7 millions de dollars à une banque à Malte, et extorqué 7,7 millions de dollars à des personnes physiques dans une affaire distincte liée à un club de Premier League anglaise. Deux autres pertes, l’une pour un cabinet d’avocats anonyme et l’autre pour un homme d’affaires qatari, totalisent moins d’un million de dollars chacune. Des fonds obtenus frauduleusement par le biais de cyber arnaques bancaires notamment des virements électroniques frauduleux via SWIFT, et par le fait de pousser des victimes à effectuer un virement bancaire non autorisé par e-mail.